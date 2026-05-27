球団は、ただホーム球場で練習をしようとしただけだった。【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式韓国プロ野球KBOのキウム・ヒーローズは5月26日、本拠地・高尺（コチョク）スカイドームでKIAタイガースに2-5で敗れ、3連敗を喫した。この日、KIA先発のキム・テヒョンに対し6回無安打に抑えられるなど、散発5安打にとどまったキウムは、試合後に「特別打撃練習（特打）」を計画していた。ところが、バッ