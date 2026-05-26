「カンペール（CAMPER）」が、新作バレリーナシューズ「ライト ニコ（Right Niko）」を発売した。公式オンラインストア、CAMPER 渋谷PARCO、CAMPER 新宿フラッグス、CAMPER 新丸の内ビル、CAMPER JR名古屋タカシマヤで取り扱っている。【画像をもっと見る】同モデルは、交換可能な2つのパーツのみで構成したバレリーナシューズ。2005年に誕生した「ライト（Right）」シリーズのフェミニンでミニマルな美学と、日本のミニマリズ