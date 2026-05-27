第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選（岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）は、あす28日に開幕する。2年ぶり18度目の本大会出場を狙う東邦ガスは、同日の初戦でヤマハと激突。中軸を担う宮下隼輔内野手（23）が、今予選に向けての意気込みを明かした。「ヤマハさんは昨年、日本選手権で優勝していますが、いずれは絶対に当たる相手。そういうチームに勝っていかないと全国は厳しいと思いますので、この初戦をしっかり勝てる