第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選（岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）が、5月28日に開幕する。昨年の日本選手権で優勝したヤマハは、同日に同8強の東邦ガスと激突。主将の大本拓海捕手（28）は第1代表として激戦区の突破を誓った。「昨年は悔しい思いをしましたし、第5代表ということで苦しい思いもしました。今年はこの大会にかけてやってきたので、一戦必勝で第1代表でいけるように戦います」昨年は本大会で4強に