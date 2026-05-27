“バービー人形”を手がけるマテルが1981年に生み出したアクションフィギュア『マスターズ・オブ・ユニバース』が実写映画化。6月5日より日米同時公開される。【画像】筋⾻隆々なアダムや宿敵スケルターなどの場面写真1980年代、『マスターズ・オブ・ユニバース』は、主人公ヒーマンの筋骨隆々な肉体、金髪、そして象徴的な“魔法の剣”という強烈なビジュアルで人気を集め、同時展開されたコミックやTVアニメシリーズと