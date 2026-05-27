フランスの首都パリにある公共の噴水＝25日/Stephanie De Sakutin/AFP/Getty Images Temperature records（CNN） 欧州各地で次々と最高気温の記録が更新されている。一部の地域では、熱波の影響で心配になるほど早い時期に極端な高温が発生しており、うだるような暑さになっている。欧州大陸は現在、強力な「ヒートドーム」に見舞われている。ヒートドームとは停滞する高気圧のことで、鍋のふたのような役割を果たして熱気を閉じ込