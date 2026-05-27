【パリ＝平地一紀】来月開幕のサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、ドイツの経済アナリストが日本代表の８強進出を予想している。２０１４年以降３大会の優勝国を全て的中させたというヨアキム・クレメント氏は、「日本は親善試合でブラジルやイングランドに勝ったダークホース。厳しい組み合わせの１次リーグを突破すれば、負ければ即敗退の決勝トーナメントになった時、接戦での強さが出やすい」と分析してい