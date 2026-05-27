テレビ番組などで「石原さとみ似」と注目を浴びるインフルエンサーの新山桃子（27）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。カメラのスタンプを添えて「最近」とつづり、背中が大胆に露出されたデザインの白いトップス姿や、白にドット柄のロングワンピース姿などをアップした。さらに愛犬の写真も公開。ディズニーキャラクターでクマのぬいぐるみをモチーフにしたダッフィーと抱き合いながら眠るショ