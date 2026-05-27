元NHKアナウンサーの武田真一がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に27日、出演。25日に18歳の長女への暴行容疑で現行犯逮捕され、その後釈放された巨人阿部慎之助前監督が26日に辞任した件で、私見を述べた。前監督の辞任発表、謝罪会見の場で公開された長女の手紙の内容を受け、武田は「今回、誤解や誤った情報を正したいという思いから長女が手紙で当時の詳細を明かしました。手紙の中では父とは既に仲直り