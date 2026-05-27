映画『スーパーガール』より、“チーム スーパーガール”の魅力を一枚に詰め込んだ新ビジュアルが到着した。等身大スーパーヒロイン、スーパードッグ、宇宙最凶の賞金稼ぎ、復讐（ふくしゅう）を誓う少女とクセ者ぞろいだ。【写真】『スーパーガール』場面写真解禁Sマークのコスチューム姿に“スーパードッグ”とのファンキーショットも昨年公開の『スーパーマン』の系譜を継ぐ本作は、型破りで等身大の新世代ヒーロー、”ス