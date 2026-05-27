渡辺淳一の小説『シャトウ ルージュ』を、映画プロデューサーとして長年活躍してきた娘の渡邉直子が、自ら監督を務め映画化した『月がみている』が11月に公開決定。主演に毎熊克哉、小島梨里杏を迎え、愛と性をめぐる男女のすれ違いと再生を描く。【写真】フランスロケで彩られる新たな愛の物語―映画『月がみている』メイキングカット『失楽園』『愛の流刑地』など、数々のベストセラーを世に送り出した作家・渡辺淳一。彼の