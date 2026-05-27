陸上・関東インカレで輝いた選手たち男子2部・100メートル／昭和医科大・宮定太一（6年）21日から4日間、カンセキスタジアムとちぎで行われた陸上の第105回関東学生競技対校選手権（関東インカレ）。熱戦を取材した「THE ANSWER」はさまざまなストーリーを持つ学生を取り上げる。今回は男子2部・100メートルに出場した昭和医科大の宮定太一（6年）。6年制で多忙な歯学部に在籍しながら競技を続けてきたスプリンターに、学業と