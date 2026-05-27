９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」のリマ（ＲＩＭＡ）が２７日にまでに自身のＳＮＳを更新。砂浜ショットを公開した。インスタグラムに絵文字だけでつづると、オフショットを複数枚アップ。大きなスパンコールがついた白のノースリーブトップスに花などがあしらわれたミニスカートを合わせた衣装で、白い砂浜にしゃがみ込みカメラを見つめる様子などを披露した。この投稿にファンからは「小さなお顔に大きなお目目といえ