◆米大リーグパイレーツ１２―１カブス（２６日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が、敵地のパイレーツ戦に「６番・右翼」で先発出場も４打席３打数無安打１死球で、連続打席ノーヒットは２１に伸びた。打率は２割３分５厘。試合前、１９日のブルワーズ戦の三塁内野安打が失策に修正され、１７打席連続ノーヒットで臨んだこの試合。右飛、二ゴロ、死球、左翼への大飛球もあ