交流戦プロ野球の交流戦は26日、東京ドームで巨人―ソフトバンク戦が行われ、ソフトバンクが8-3で勝利した。先発登板した大津亮介投手は7回8安打1失点と力投し5勝目を挙げた。4回には、プロ4年目で初の“珍光景”を生み出し、ファンから喝采を浴びた。5-0の4回無死二塁。左打席に立った大津は、右手を膝に置いて左手だけでバントの構えを見せた。打つ瞬間に両手で持ち、三塁線への見事な犠打を成功させた。スポーツチャンネ