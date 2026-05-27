◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２７日、栗東トレセン報知杯弥生賞ディープインパクト記念を勝ったバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）はＣＷコースで、昨年のダービー馬クロワデュノールと豪華な併せ馬を行った。６ハロン８５秒２―１１秒４で、Ｇ１・４勝のトップホースに最後まで食い下がった。斉藤崇調教師は「ちょっと胸を借りると