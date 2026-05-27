アメリカ代表がW杯メンバー発表6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）のホスト国の一つであるアメリカが5月26日、W杯に臨む代表メンバー26人を発表した。アメリカは、欧州でも実績のあるマウリツィオ・ポチェッティーノ監督が率いている。前回のカタールW杯では日本と同じくラウンド16で敗退したが、1994年大会以来の開催国として出場する今大会では、地の利を生かして過去最高成績（1930年大会の3位）を目指す。招集さ