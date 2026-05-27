東京ばな奈のオリジナルキャラ「東京ばにゃ奈」に「うめ」のぬいぐるみが初登場。「東京ばにゃ奈ボールチェーン付きぬいぐるみうめ」が、公式オンラインショップ「パクとモグ」と「東京ばな奈s」にて販売されます！ 東京ばな奈ワールド「東京ばにゃ奈ボールチェーン付きぬいぐるみうめ」 発売日：2026年6月1日(月)価格：1,560円(税込)取扱店：東京ばな奈s (JR東京駅 八重洲地下中央改札外)、公式オンライ