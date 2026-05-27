記事ポイント立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が映画『FUJIKO』とタイアップし、2026年6月1日〜30日の1か月間、全国102店舗でコラボメニューを販売しますコラボメニュー「ミニ海老かき揚げ丼セット」は820円（税込）で、ミニ海老かき揚げ丼にそばまたはうどんが付くセットです映画『FUJIKO』は第28回ウディネ・ファーイースト映画祭で最高賞と特別観客賞のダブル受賞を果たした、日本映画初の快挙作品です 映画のあのシ