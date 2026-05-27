記事ポイント兵庫県淡路島の「ニジゲンノモリ」で、TVアニメ『進撃の巨人』コラボグッズ第2弾が順次販売中作中の武器”雷槍”をモチーフにした「雷槍箸置き」（2,200円）が第2弾の目玉商品全9アイテムが2026年6月中に出揃い、ミニキャラグッズから実用雑貨まで幅広く展開 兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」で開催中のTVアニメ『進撃の巨人』コラボイベントにあわせ、オリジナルコラボグッズ第2弾が2026年4月