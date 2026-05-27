ケンタッキーフライドチキンの手軽に楽しめる「サクッとケンタ」シリーズに第2弾が登場。スパイシーな新作チキン「辛旨ジンガー」と、待望の復活登場となる「カーネルクランチポテト」が、期間限定で発売されます！ ケンタッキーフライドチキン「サクッとケンタ」シリーズ第2弾 発売日：2026年6月3日(水)※数量限定、なくなり次第販売終了価格：辛旨ジンガー単品290円(税込)カーネルクランチポテトS290円(税