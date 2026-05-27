今から約70年前、熊本県水俣市でカラスや魚が大量死し、猫が狂ったように踊りながら死んでいく不可解な現象が発生。同時に、幼い姉妹をはじめ住民たちも次々と原因不明の激しい痙攣や麻痺に襲われる。【写真】この記事の写真を見る（2枚）日本の公害史上、最も悲惨と言われる水俣病はなぜ起きた？鉄人社の新刊『高度経済成長期の日本で起きた37の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）写真はイメージ