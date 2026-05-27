〈「植村直己さんの笑顔に安心」初の海外なのに“世界最北の村”へ一人で…「エスキモーになった日本人」が受けた“衝撃の洗礼”〉から続く世界最北の村・シオラパルクに単独で入り、20代で現地女性と結婚、70代後半を迎えた現在でもその地で暮らす大島育雄氏。『エスキモーになった日本人』（ヤマケイ文庫、1989年刊の同書を復刊）より一部を抜粋して紹介する。（全4回の2回目）【画像】「飢えた犬に尻をなめられたり嚙み