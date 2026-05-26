とちぎテレビ ４月１７日、上三川町に住む３６歳の塗装工の男性のスマートフォンに「＋１」から始まる電話番号で電話があり、金融機関の職員や警察官などを名乗る男からクレジットカードがの不正利用や逮捕されないために保釈保証金が必要と言われ、これを信じた男性は、インターネットバンキングで複数回にわたって指定された口座に５６０万円を振り込みました。 相手からの連絡が途絶えたため詐欺の