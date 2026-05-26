とちぎテレビ 栃木県は２６日、「小売物価統計調査」を行う統計調査員が、氏名や顔写真が記載された調査員証を紛失したと発表しました。 ５月２０日に栃木市内で紛失に気づいたもので、現在も見つかっていません。これまでに悪用されたという情報は確認されていません。 県では、管理の徹底を注意喚起するとともに、統計を装った「かたり調査」に悪用される恐れがあるため、調査員が訪問した時には調査員証に貼り付けて