元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄（30）が26日に配信されたABEMA「時計じかけのマリッジ」（火曜後10・00）に出演。“モラハラ彼氏”と交際した過去の恋愛事情を告白する場面があった。スタジオトークでサバンナ・高橋茂雄から「女の子は、自分の親に彼氏を会わせる人と会わせない人いるじゃないですか。森さんはどっちですか？」と質問。森は「わりとすぐ会わせるタイプ」と返答した。さらに高橋は「親の意見とか