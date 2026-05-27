東京株式市場の日経平均株価は大幅に上昇し、一時初めて6万6000円台にのせました。【映像】日経平均株価の様子日経平均株価は取引開始直後に25日に付けた取引時間中の最高値、6万5408円を上回り、初めて6万6000円台をつけました。一時1200円以上、上げ幅を拡大しています。アメリカ市場でハイテク株を中心に構成されるナスダック総合指数が最高値を更新した流れを受け、日本でもAI・半導体関連株を中心に買いが広がってい