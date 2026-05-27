JR東海はきのう、3月から運転を見合わせていた高山線の猪谷駅と岐阜県の杉原駅の区間について、今月30日から運転を再開すると発表しました。JR高山線の猪谷と杉原の間の区間、富山県と岐阜県の県境近くにある第二宮川橋梁で、ことし3月、橋脚周辺の地盤が川の流れで掘られる「洗掘」の現象が確認され、3月18日から運転を見合わせていました。JR東海によると地盤を強化するなどの復旧作業が進み、今月30日の始発列車から猪谷駅と岐