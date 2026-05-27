27日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台前半で取引された。午前10時現在は前日比09銭円安ドル高の1ドル＝159円28〜29銭。ユーロは11銭円安ユーロ高の1ユーロ＝185円37〜38銭。米国とイランの停戦交渉の先行きを見極めたいとの思惑から、小動きだった。市場では「政府・日銀による為替介入の警戒感は根強く、円安が抑えられている」（外為ブローカー）との声があった。