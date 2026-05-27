歌手・GACKT（52）が27日、自身のXを更新。大阪で遭遇した迷惑行為を明かし、持論をつづった。現在、マレーシアのクアラルンプールに在住しているGACKT。この日は、自身のアルバム「魔王シンフォニー」のプロモーションのため大阪に滞在していたという。「その日の夜、仲間と食事をしていたんだが、外からやたらと爆音を立てる車とバイクの音が聞こえてきた。最初は、“こんな時代にまだ暴走族が頑張ってるのか”くらいに思