ガソリンなどの急激な値上がりを抑えるために、石油元売り各社に出している政府の補助金について、経団連の筒井会長は期間を区切るべきとの考えを示しました。【映像】筒井会長「一定の時限を考えながら講じていくべき」経団連・筒井義信会長「170円という措置が永続化していくということはあってはならないと考えております。一定の時限というものを考えながら講じていくべき」政府はレギュラーガソリンの価格を、1リットルあ