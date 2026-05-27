セブン‐イレブン・ジャパンの阿久津知洋社長は、昨年5月の社長就任以降、経営の方向性として「現場起点の組織づくり」を明確に打ち出している。背景には、従来のトップダウン型経営に対する課題認識がある。「成長期には強い推進力になったが、今はまさに多様化の時代で、経営トップ一人が顧客ニーズを言い当てるのは難しくなっている」と指摘。社員一人ひとりが現場で考え、行動できる組織への転換が不可欠との認識を示した。