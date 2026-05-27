◆グランドニッコー東京 台場の初夏ランチを編集部が実食！生メロン4種や爽やかなスイーツ10種をビュッフェでグランドニッコー東京 台場の30階のレストラン「The Grill on 30th」で、2026年6月30日（火）まで提供中の「初夏のプリフィックスランチ」は、今が旬のメロンを主役にしたデザートビュッフェ付き！前菜、スープ、メインディッシュのプリフィックスコースに、デザートはフレッシュメロン4種類の食べ比べや、サマーフルーツ