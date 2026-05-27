◆上野でおしゃれに昼飲み！ホテルダイニングや上野公園を眺めるテラスなど、ワンランク上の昼飲みスポット5選写真／オッティモ・シーフード・ガーデン上野の森さくらテラス店（東京都・上野駅）上野で昼飲みを楽しめるお店を探している方に！美術館や公園、アメ横など、見どころ満載の上野で、大人がゆったり過ごせる、おしゃれな昼飲みスポットを厳選。非日常感たっぷりのホテルダイニング、上野公園内にあるテラス席も。いつ