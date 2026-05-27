◆美容師おすすめ！大人の夏ヘアカラー5選。透明感たっぷりで垢抜ける夏は、髪色を少し変えるだけで印象チェンジできる季節。重たく見えがちな髪も、透明感やツヤ感のあるカラーで軽やかな雰囲気にアップデート。特に今年は、赤みを抑えたアッシュやオリーブ系、自然な立体感を演出するハイライトなど、“やりすぎないのに垢抜ける”カラーが人気。今回は、美容師おすすめの大人の夏ヘアカラーをご紹介。季節感たっぷりの注目カラ