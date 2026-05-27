山形の春の味覚を代表する、旬のごちそう「孟宗（タケノコ）」。おいしくて待ち遠しい存在ですが、実はその裏側で竹林の荒廃という少し困った問題が起きています。 【写真を見る】【誰でも見られる】伸びたタケノコを絶品メンマに！ラーメン王国・山形で竹林の荒廃を防ぐユニークな取り組み県が「メンマ作成マニュアル」を公開 最近は生産者の方々の高齢化などが進み、タケノコの収穫がどうしても追いつかなくなっ