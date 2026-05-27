モロッコ・サッカー協会は現地５月26日、北中米ワールドカップに臨むモロッコ代表のメンバーを発表した。選出された26人は以下のとおり。GKボノ（アル・ヒラル）ムニル・エル・カジュイ（RSベルカンヌ）アハメド・レダ・タグナウティ（ラジャ・カサブランカ）DFアシュラフ・ハキミ（パリSG）ナイエフ・アゲルド（マルセイユ）ヌサイル・マズラウィ（マンチェスター・Ｕ）アナス・サラー＝エディン（PSV）シャディ・リアド（ク