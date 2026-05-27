◆ザ・キタノホテル東京の「夏庭のアフタヌーンティー」。メロンや桃などを使ったグルテンフリーの和洋スイーツザ・キタノホテル東京のオールデイダイニング「ティーラウンジ佳風」より、2026年6月1日（月）から8月31日（月）までの期間限定で、すべてのアイテムがグルテンフリーの新作「夏庭のアフタヌーンティー」が登場。マスクメロンやトロピカルフルーツなど旬の食材をメインに、吉野葛や大葉なども取り入れた夏らしい爽やか