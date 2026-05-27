西太平洋のカロリン諸島にある熱帯低気圧が、今後台風に発達する見込みです。週明けの6月1日(月)には沖縄の南に達する予想になっていて、南西諸島では今週末から風が強まりそうです。熱帯低気圧は、27日午前6時現在でカロリン諸島にあり、1時間に25キロの速さで西へ進んでいます。中心気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は15メートルです。熱帯低気圧はその後台風に変わり、28日(金)にはフィリピンの東へ、さらに発達し