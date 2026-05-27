国際会議で開会のあいさつをする日銀の植田総裁＝27日午前、日銀本店日銀の植田和男総裁は27日、日銀本店で開いた国際会議であいさつし、日本経済は「原油価格ショックに直面している」との認識を示した。同時に、賃上げや為替の状況により物価への波及効果は異なると指摘。ショックの性質を見極める必要があると強調した。植田氏は「中央銀行は原油価格を単独でみるべきではない」と語った。日銀は6月15、16日に次回の金融