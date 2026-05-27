ゼンデイヤとロバート・パティンソンが主演を務めるA24最新作『The Drama』の邦題が、『ドラマなふたり』に決定した。2026年8月21日（金）より全国公開される。あわせて、予告編とポスタービジュアルも届けられた。 本作は、結婚式を目前に控えたカップルの関係が、ある“告白”をきっかけに崩れ始めるラブストーリー。ボストンのカフェで運命的に出会ったチャーリーとエマは、誰もが羨む理