きょう27日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『奇跡体験！アンビリバボー』2時間SP(19:00〜)は、「あなたならどうする!? 運命の決断SP」。暴力団の抗争に巻き込まれて一人娘を失った母が、“組織”に立ち向かった実話を紹介する。『奇跡体験！アンビリバボー』MCのバナナマン・設楽統○娘を襲った突然の悲劇1985年、兵庫・尼崎市の呉服売り場で働いていた堀江ひとみさん。ある日、長期休暇で帰省していた一人娘・まやさんの