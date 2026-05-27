俳優チェ・ジョンウさんの1周忌を迎えた。チェ・ジョンウさんは2025年5月27日にこの世を去った。【写真】海外版『花男』ヒロイン、日本で逝去享年68。死因は明らかにされていない。1957年生まれのチェ・ジョンウさんは、1975年の演劇『ある俳優の生涯』でデビュー。その後、劇団シンシでの活動を経て、1990年代に制作・主演を務めた舞台『火を消してくれ』が観客動員30万人超を記録する大ヒット作となった。この成功により、チェ・