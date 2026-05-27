【「鬼滅の刃」フィギュアーツ ZERO（再販）】 「竈門炭治郎 -水の呼吸-」、「胡蝶しのぶ 蟲の呼吸」：11月発売予定 「冨岡義勇 -水の呼吸-」、「猗窩座 上弦の参」：12月発売予定 価格：各9,900円 【S.H.Figuarts 童磨】 11月発売予定 価格：11,000円 BANDAI SPIRITSは、アニメ「鬼滅の刃」のフィギュア「フィギュア