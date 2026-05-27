将棋の渡辺明九段の休場明け初の対局が２７日、東京・渋谷区の将棋会館で始まった。９月１１日放映の第３３期銀河戦決勝トーナメント以来、２５８日ぶりの対局になる。第７６期王将戦二次予選で、鈴木大介九段との対局。渡辺は９時４１分に入室し、上座に着席。最近は椅子対局が続いていたが、２４日にＸで「椅子ではなく畳で指します」、「畳で指すことへの愛着と慣れはあるし、和服を着る舞台に立つことをまだ諦めていないか