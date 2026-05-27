目黒蓮 キッコーマン「いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ （通称“しぼ生”）」のCMキャラクター・目黒蓮がナレーションを務める新レシピ動画「しぼ生だけで旨くなる ズッキーニステーキ」篇（春夏版）、「しぼ生だけで旨くなる れんこんステーキ」篇（秋冬版）が、5月27日公式サイトで公開された。【動画】目黒蓮がナレーションを担当レシピ動画「しぼ生だけで旨くなる」篇本レシピ動画は、近年SNS等で動画のレシ