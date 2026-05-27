俳優の川粼麻世（６３）が２７日までに自身のインスタグラムを更新。妻で料理研究家の花音さんや仲間たちとバーベキューを満喫する様子を公開した。「雨男の俺心配していた天気も奇跡的に降らずにバーベキュー日和この日は７０人の仲間達とペット達が集まり、大好きなサイタブリアベイパーク豊洲での楽しいバーベキュー大会になりました」とつづると、仲間たちとバーベキューを楽しむ姿や、花音さんとのツーショット