モロッコ・サッカー連盟は２６日、北中米Ｗ杯に臨む代表２６人を発表した。ＤＦハキミ（パリＳＧ）、ＦＷディアス（Ｒマドリード）らが選出された。前回のカタールＷ杯で４位と躍進したモロッコは３大会連続７度目の出場で、１次リーグＣ組ではブラジル、スコットランド、ハイチと対戦。グループ１位で決勝トーナメントに勝ち進んだ場合はＦ組の２位、２位で進んだ場合はＦ組の１位と対戦するため、Ｆ組の日本と対戦する可能