日本相撲協会は２５日、既に引退が発表されていた元幕内剣翔（追手風）、勇磨（阿武松）ら引退力士２０人を発表した。大相撲夏場所で２５場所ぶり２度目の優勝を果たした小結若隆景を末弟、幕内若元春を次兄とする大波三兄弟の長兄である若隆元（３４）＝荒汐、本名・大波渡＝は引退し、若者頭に転職する。若隆元の最高位は幕下７枚目。史上初の３兄弟同時関取が期待されていたが、３月の春場所で足を負傷し、途中休場。夏場