【山田美保子のミホコは見ていた！】「読売ジャイアンツの阿部慎之助監督を現行犯逮捕暴行容疑で警視庁」２５日午後１０時過ぎの速報から、証拠隠滅や逃亡の恐れがないとして２６日午前０時１０分に釈放。同日午前、山口寿一オーナーへ辞任を申し入れ、受理されるまで半日。阿部前監督は「伝統ある巨人軍の監督の名を汚した」と会見で謝罪した。「自宅」で「１８才長女に」という第一報に驚き、衝撃を受けたファン、多数。